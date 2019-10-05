Ни один из украинцев не попал в символическую сборную тура Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. УЕФА объявил символическую команду по итогам выступления во втором туре группового этапа Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
По два игрока в символический состав делегировали "Арсенал", "Селтик" и "Лудогорец".
Таким образом, в топ-11 игроков вошли:
Вратарь - Пламен Илиев ("Лудогорец")
Защитники - Боли Болинголи ("Селтик"), Рафаэл Форстер ("Лудогорец"), Эван НьДика ("Айнтрахт"), Киран Тирни ("Арсенал")
Полузащитники - Мохамед Эльюнусси ("Селтик"), данные Кинтана ("Карабах"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал")
Нападавшие - Дониелл Маллен ("ПСВ"), Умар Садик ("Партизан").
Добавим, что матчи третьего тура ЛЕ пройдут 24 октября.