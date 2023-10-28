Жоден солдат не постраждав: ЦАХАЛ про розширення наземної операції в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У ЦАХАЛ заявили, що військові «просуваються через етапи війни» в Газі і жоден солдат не постраждав на розширеній території, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що військові “просуваються через етапи війни” в Газі, а наземні сили проводять операції в секторі.
“Піхота, танкові, інженерні та артилерійські сили беруть участь у заходах, які супроводжуються щільним (повітряним) вогнем”, — сказав він, зазначивши, що “сили все ще знаходяться на місці та продовжують бойові дії”.
За його словами, під час розширеної наземної операції в Газі наразі жоден солдат не постраждав.
Про двох командувачів ХАМАС, загиблих протягом ночі під час ізраїльських авіаударів — керівника повітряних сил терористичної групи та командувача військово-морськими силами — Хагарі каже, що “їхнє усунення приносить хороший прогрес на етапах війни та допомагає силам боротися зі слабшим ворогом”.
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Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що військові посилили авіаудари в Секторі Гази за останні кілька годин і продовжуватимуть проводити наземні операції.