Ни один солдат не пострадал: ЦАХАЛ о расширении наземной операции в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В ЦАХАЛ заявили, что военные «продвигаются через этапы войны» в Газе и ни один солдат не пострадал на расширенной территории, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные “продвигаются через этапы войны” в Газе, а наземные силы проводят операции в секторе.
“Пехота, танковые, инженерные и артиллерийские силы участвуют в мероприятиях, которые сопровождаются плотным (воздушным) огнем”, — сказал он, отметив, что “силы все еще находятся на месте и продолжают боевые действия”.
По его словам, во время расширенной наземной операции в Газе пока ни один солдат не пострадал.
О двух командующих ХАМАС, погибших в течение ночи во время израильских авиаударов — руководителя воздушных сил террористической группы и командующего военно-морскими силами — Хагари говорит, что “их устранение приносит хороший прогресс на этапах войны и помогает силам бороться с более слабым врагом”.
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Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные усилили авиаудары в Секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.