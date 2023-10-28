Ни один солдат не пострадал: ЦАХАЛ о расширении наземной операции в Газе

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 5252 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 57968 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 36265 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 59575 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 180600 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 67069 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 117561 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166693 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154678 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155267 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 78678 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 82238 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 77215 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 110033 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 43628 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 57929 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 110115 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 180551 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 258469 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 310377 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 8868 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 43696 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52513 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51172 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63864 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Ни один солдат не пострадал: ЦАХАЛ о расширении наземной операции в Газе

Киев • УНН

 • 87344 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В ЦАХАЛ заявили, что военные «продвигаются через этапы войны» в Газе и ни один солдат не пострадал на расширенной территории, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Ни один солдат не пострадал: ЦАХАЛ о расширении наземной операции в Газе

Детали

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные “продвигаются через этапы войны” в Газе, а наземные силы проводят операции в секторе.

“Пехота, танковые, инженерные и артиллерийские силы участвуют в мероприятиях, которые сопровождаются плотным (воздушным) огнем”, — сказал он, отметив, что “силы все еще находятся на месте и продолжают боевые действия”.

По его словам, во время расширенной наземной операции в Газе пока ни один солдат не пострадал.

О двух командующих ХАМАС, погибших в течение ночи во время израильских авиаударов — руководителя воздушных сил террористической группы и командующего военно-морскими силами — Хагари говорит, что “их устранение приносит хороший прогресс на этапах войны и помогает силам бороться с более слабым врагом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦАХАЛ заявили о ликвидации руководителя авиационной группы ХАМАС

Ранее

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные усилили авиаудары в Секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23