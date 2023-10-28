У ЦАХАЛ заявили про ліквідацію керівника авіаційної групи ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вночі, на основі даних розвідки ЦАХАЛ та ISA, винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по голові авіаційної групи ХАМАС Асему Абу Ракабі, передає УНН із посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.
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Абу Ракаба відповідав за БПЛА ХАМАС, безпілотники, параплани, повітряне виявлення та протиповітряну оборону.
Крім того, за даними ЦАХАЛ, він брав участь у плануванні різанини в громадах, що оточують сектор Газа 7 жовтня. Він керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛ.
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Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що військові посилили авіаудари в Секторі Гази за останні кілька годин і продовжуватимуть проводити наземні операції.