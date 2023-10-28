В ЦАХАЛ заявили о ликвидации руководителя авиационной группы ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Ночью, на основе данных разведки ЦАХАЛ и ISA, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе авиационной группы ХАМАС Асему Абу Ракаби, передает УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.
Детали
Абу Ракаба отвечал за БПЛА ХАМАС, беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону.
Кроме того, по данным ЦАХАЛ, он участвовал в планировании резни в общинах, окружающих сектор Газа 7 октября. Он руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ.
Ранее
Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные усилили авиаудары в Секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.