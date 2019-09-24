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Жоден нардеп 9-го скликання ще не звертався за компенсацію за житло

Жоден нардеп 9-го скликання ще не звертався за компенсацію за житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Станом на 18 вересня цього року жодному народному депутату України не виплачували коштів для компенсації вартості оренди житла. Про це УНН повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

"…виплата коштів народним депутатам України дев’ятого скликання для компенсації вартості оренди (винайму) станом на 18 вересня 2019 року не здійснювалась", - йдеться у відповіді.

В Апараті ВР уточнили, що поки ніхто з нардепів і не звертався за такою компенсацією.

Додамо, що відповідно до закону про статус народного депутата парламентарі мають право на щомісячне отримання коштів на оренду житла чи винайм готельного номеру.

Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

Нагадаємо, майже 80 народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання у цьому році скористалися правом виклику чергового службового автомобіля.

Як повідомляв УНН, стало відомо, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським.

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