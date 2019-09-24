Ни один нардеп 9-го созыва еще не обращался за компенсацией за жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. По состоянию на 18 сентября этого года ни одному народному депутату Украины не выплачивали средств для компенсации стоимости аренды жилья. Об этом сообщили УНН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.
"...выплата средств народным депутатам Украины девятого созыва для компенсации стоимости аренды (найма) по состоянию на 18 сентября 2019 года не производилась", - говорится в ответе.
В Аппарате ВР уточнили, что пока никто из нардепов и не обращался за такой компенсацией.
Добавим, что согласно закону о статусе народного депутата парламентарии имеют право на ежемесячное получение средств на аренду жилья или найм гостиничного номера.
Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, и место их проживания, согласно регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города.
Напомним, почти 80 народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва в этом году воспользовались правом вызова дежурного служебного автомобиля.
Как сообщал УНН, стало известно, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским.