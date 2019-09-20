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Жнива-2019: в Україні зібрано 42,4 млн тонн зерна

Жнива-2019: в Україні зібрано 42,4 млн тонн зерна

Київ • УНН

 • 8967 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже майже 42,4 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

"Станом на 20 вересня українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур на площі 10,6 млн га або 69% до прогнозу. Так, намолочено 42,4 млн тонн зерна при середній врожайності 40,0 ц/га", - сказано у повідомлені.

Так, в Україні намолочено:

  • кукурудзи – 2,7 млн тонн з площі 452 тис. га або 9% до прогнозу;
  • гречки – 65 тис. тонн з площі 48 тис. га або 71% до прогнозу;
  • проса – 131 тис. тонн з 71 тис. га або 79% до прогнозу.

Крім того, соняшнику обмолочено на площі 3,4 млн га або 58% та зібрано 7,5 млн тонн зерна при середній урожайності 22,1 ц/га. Сої обмолочено на площі 675 тис. га або 43% до прогнозу та зібрано 1,5 млн га зерна при середній урожайності 22,9 ц/га. Цукрових буряків зібрано 791 тис. тонн з площі 17 тис. га або 8% до прогнозу при середній урожайності 454,3 ц/га.

Щодо проведення осінньої посівної кампанії, то на цю дату озимими зерновими засіяно 1,6 млн га площі або 22% до прогнозу, з них посіяно:

  • озимої пшениці – 1,5 млн га або 24% до прогнозу;
  • жита – 52 тис. га або 42% до прогнозу;
  • озимого ячменю – 61 тис. га або 7% до прогнозу.

Крім того, озимого ріпаку посіяно 984 тис. га або 92% до прогнозу.

Нагадаємо, аграрії в Україні почали збирати цукрові буряки.

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