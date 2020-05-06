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ЖК "Поділ Град Вінтаж" - товариство сліпих і "смотрящих" - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. ЖК "Поділ Град Вінтаж", яке зводиться на столичному Подолі, - насправді є товариством сліпих і "смотрящих". До такого висновку прийшли ЗМІ, передає УНН.

ЖК "Поділ Град Вінтаж" - товариство сліпих і "смотрящих" - ЗМІ

"У випадку "Поділ Град Вінтаж" перейдено всі "червоні лінії". Локація тут ідеальна: Вознесенський узвіз, 28-30. Поділ, душа Києва, привабливе місце. Єдиний момент - ділянка належить Українському товариству сліпих (УТОС). Але будівництво елітного житлового будинку можна провернути під виглядом соціального житла для незрячих. Напевно, саме так і думав Сергій Кучер", - йдеться в матеріалі.

Там нагадується, що в 2010 році Кучер отримав посаду начальника київської Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

"Саме вона регулювала всю дозвільну документацію на будівництво, дозволяючи будувати і приймати в експлуатацію будинки. І саме з ДАБІ в Києві пов'язана ціла низка гучних корупційних скандалів в будівельній сфері. І Сергій Кучер став учасником багатьох з них. А також - ідейним натхненником відомої кожному забудовнику схеми "5 дол. за кв. метр". Цю "данину" Сергій Кучер збирав з забудовників за допомогою Олександра Сергієнка, який до цих пір задіяний в даній сфері", - повідомили ЗМІ.

Там відзначили, що тепер Кучер - генеральний директор будівельної компанії Edelburg Development. Яка і виступає забудовником ЖК "Поділ Град Вінтаж" на замовлення нібито соціального житла для незрячих.

"Зрозуміло, що "соціальний" об'єкт забудовник швидко перетворив в об'єкт чисто комерційний. Всі розуміють середню вартість елітних апартаментів Подолу. Тому ніяких квартир співробітники УТОС тут не отримають. Вони будуть продані за величезні гроші, а соціальна функція - лише прикриття незаконної забудови. Важливо відзначити, що цей об'єкт зацікавив Сергія Кучера ще коли той займав посаду керівника ДАБІ м.Києва. Тому, коли в 2018 році постало питання про дозвільні документи, дивним чином знайшовся старий дозвіл, якому Кучер продовжив термін дії", - йдеться в статті.

За даними авторів, навесні 2020 року карантин і нібито розпочата ліквідація ДАБІ дозволили Кучеру безперешкодно продовжити будівництво. Тільки за березень тут побудували чотири нових поверхи і темпів не знижують.

"Але звідки у Сергія Кучера така впевненість у власній безкарності? Як повідомляють ЗМІ, за підтримки Офісу Президента, Кучер став при Володимиру Зеленському тим, ким був його партнер Максим Микитась за Петра Порошенка. За даними ЗМІ, тепер всі важелі керівництва ДАБІ реально в руках саме Кучера. За даними нашого джерела, через перенаправлення бюджетних коштів на боротьбу з COVID-19, ліквідація ДАБІ в 2020 році буде відкладена. Тому мародерські схеми в будівництві триватимуть під керівництвом Сергія Кучера і його послідовників - Богдана Федоренка та Олександра Сергієнка. І після завершення пандемії можна очікувати вибухову появу проблемних забудов і, як наслідок, соціальної напруженості в країні", - резюмують ЗМІ.

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