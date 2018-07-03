ЖК "Лумумби" готують до введення в експлуатацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Новобудова, що зводиться на вул.Іоанна Павла ІІ (колишня вул.Лумумби), на завершальному етапі. Зараз будівельники встановлюють полікарбонатне покриття над входом до підвалів будинку, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".
Одночасно відбувається озеленення території та облаштування майданчика для встановлення дитячої гірки і інших ігрових елементів конструкції.
Також ведуться роботи з облаштування розміток у паркінгу, а на верхньому рівні встановлюють електророзетки для живлення електрокарів.
Разом із тим, будівельники завершують монтаж теплової підстанції та насосної станції. Будинок готують до вводу в експлуатацію.
Житловий комплекс бізнес-класу на Іоанна Павла II розташований в самому серці Печерська. Це 24-поверховий сучасний монолітно-каркасний “хмарочос” з теплими керамічно-цегляними стінами, навісними фасадами, панорамними вікнами та паркінгом з підзарядними пристроями для електрокарів.
У будинку представлені найрізноманітніші квартири з цікавими планувальними рішеннями і площами — від мінімальних однокімнатних (44 кв.м.) до шестикімнатних (197 кв.м.).
На вільні квартири надається знижка до 20% за умови повної оплати.