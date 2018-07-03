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25 березня, 17:08 • 57309 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 117046 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 105912 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 135527 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 109037 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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25 березня, 09:27 • 121896 перегляди

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24 березня, 15:27 • 162136 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 190244 перегляди

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24 березня, 11:58 • 297258 перегляди

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24 березня, 11:26 • 167386 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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ЖК "Лумумби" готують до введення в експлуатацію

ЖК "Лумумби" готують до введення в експлуатацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Новобудова, що зводиться на вул.Іоанна Павла ІІ (колишня вул.Лумумби), на завершальному етапі. Зараз будівельники встановлюють полікарбонатне покриття над входом до підвалів будинку, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".

Одночасно відбувається озеленення території та облаштування майданчика для встановлення дитячої гірки і інших ігрових елементів конструкції.

Також ведуться роботи з облаштування розміток у паркінгу, а на верхньому рівні встановлюють електророзетки для живлення електрокарів.

Разом із тим, будівельники завершують монтаж теплової підстанції та насосної станції. Будинок готують до вводу в експлуатацію.

Житловий комплекс бізнес-класу на Іоанна Павла II розташований в самому серці Печерська. Це 24-поверховий сучасний монолітно-каркасний “хмарочос” з теплими керамічно-цегляними стінами, навісними фасадами, панорамними вікнами та паркінгом з підзарядними пристроями для електрокарів.

У будинку представлені найрізноманітніші квартири з цікавими планувальними рішеннями і площами — від мінімальних однокімнатних (44 кв.м.) до шестикімнатних (197 кв.м.).

На вільні квартири надається знижка до 20% за умови повної оплати.

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