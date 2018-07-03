ЖК "Лумумбы" готовят к вводу в эксплуатацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Новостройка, который возводится на ул.Иоанна Павла II (бывшая ул.Лумумбы), на завершающем этапе. Сейчас строители устанавливают поликарбонатные покрытия над входом в подвалы дома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".
Одновременно происходит озеленение территории и обустройство площадки для установки детской горки и других игровых элементов конструкции.
Также ведутся работы по обустройству разметок в паркинге, а на верхнем уровне устанавливают розетки для питания электрокаров.
Вместе с тем, строители завершают монтаж тепловой подстанции и насосной станции. Дом готовят к вводу в эксплуатацию.
Жилой комплекс бизнес-класса на Иоанна Павла II расположен в самом сердце Печерска. Это 24-этажный современный монолитно-каркасный "небоскреб" с теплыми керамически-кирпичными стенами, навесными фасадами, панорамными окнами и паркингом с подзарядными устройствами для электрокаров.
В доме представлены самые разнообразные квартиры с интересными планировочными решениями и площадями - от минимальных однокомнатных (44 кв.м.) до шестикомнатных (197 кв.м.).
На свободные квартиры предоставляется скидка до 20% при условии полной оплаты.