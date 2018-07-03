ЖК "Лумумбы" готовят к вводу в эксплуатацию

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 10643 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100143 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115528 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136215 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142589 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180219 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142990 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130649 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 190536 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЖК "Лумумбы" готовят к вводу в эксплуатацию

ЖК "Лумумбы" готовят к вводу в эксплуатацию

Киев  •  УНН

 • 50764 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Новостройка, который возводится на ул.Иоанна Павла II (бывшая ул.Лумумбы), на завершающем этапе. Сейчас строители устанавливают поликарбонатные покрытия над входом в подвалы дома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

Одновременно происходит озеленение территории и обустройство площадки для установки детской горки и других игровых элементов конструкции.

Также ведутся работы по обустройству разметок в паркинге, а на верхнем уровне устанавливают розетки для питания электрокаров.

Вместе с тем, строители завершают монтаж тепловой подстанции и насосной станции. Дом готовят к вводу в эксплуатацию.

Жилой комплекс бизнес-класса на Иоанна Павла II расположен в самом сердце Печерска. Это 24-этажный современный монолитно-каркасный "небоскреб" с теплыми керамически-кирпичными стенами, навесными фасадами, панорамными окнами и паркингом с подзарядными устройствами для электрокаров.

В доме представлены самые разнообразные квартиры с интересными планировочными решениями и площадями - от минимальных однокомнатных (44 кв.м.) до шестикомнатных (197 кв.м.).

На свободные квартиры предоставляется скидка до 20% при условии полной оплаты.

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