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ЖК "Чайка": мешканці житлового комплексу під Києвом стали заручниками розбірок донецьких бізнесменів

ЖК "Чайка": мешканці житлового комплексу під Києвом стали заручниками розбірок донецьких бізнесменів

Київ • УНН

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У передмісті столиці один з найбільших ЖК України переживає не найкращі часи. Засновники бізнесу другий рік не можуть поділити права власності.

КИЇВ. 4 червня. УНН. ЖК "Чайка" розташований у с. Чайки Київської області. Комплекс налічує 38 багатоповерхових будинків, у 3700 квартирах якого проживають близько 16 тис. мешканців. Переважно, це молоді сім'ї з дітьми, які інвестували в будівництво комплексу протягом останніх 10 років, стаючи власниками квартир.

Забудовником комплексу є девелоперська компанія "Омокс". На сайті компанії стверджується, що на ринку нерухомості вона працює вже 20 років і найвідомішим її проектом є якраз ЖК "Чайка".

Також на сайті вказано, що керуючим власником "Омокс" виступає Олексій Кулагін. З відкритих джерел інформації випливає, що народився Кулагін в Донецькій області, а починав свій професійний шлях - у Луганській. Співзасновником "Омокс" Кулагін став у 2005 році. І на той момент серед співзасновників компанії значилося ще певне ТОВ "Консепт Кепітал Менеджмент".

Сьогодні ж до зазначеного співзасновника "Омокс" чомусь подає позови до суду про визнання договорів і права власності на майно недійсними.

Історія конфлікту

Історія конфлікту між співзасновниками будівельного бізнесу бере свій початок у 2017 році. Тоді в ЗМІ почали з'являтися перші публічні виступи Кулагіна, в яких він звинувачував іншого донецького бізнесмена Павла Климця (власник горілчаного холдингу "Олімп", - ред.) у спробі рейдерського захоплення ЖК. Разом з Климцем "рейдером" "Чайки" Кулагін називав також і бізнесмена Андрія Шишова, в той час як останній, навпаки стверджував, що є "одним з власників ЖК".

У 2017 році співробітники Служби безпеки України (СБУ) висували власнику "Омокс" Кулагіну підозру в несплаті пайової участі. У компанії ж заявили про спроби тиску з боку силовиків і виконанні всіх зобов'язань перед бюджетом.

Паралельно тривали розгляди і в судових інстанціях. За заявою Климця у вересні 2018 року рахунки компанії "Омокс" були заарештовані Печерським судом Києва. Колишній інвестор стверджував, що загальна сума його інвестицій в проект складає 150 млн грн. При цьому, його партнери, всупереч домовленостям, заснували "Омокс", а грошові зобов'язання перед Климцем так і залишилися невиконаними.

За минулі з тих пір 8 місяців колишнім партнерам по бізнесу прийти до консенсусу так і не вдалося. Рахунки забудовника "Чайки" розблокували, кримінальні справи закрили, але претензії залишилися, так само як і безліч незавершений судових суперечок.

Пік конфлікту

У ніч з 28 на 29 травня навколо території ЖК "Чайка", що охороняється, скупчилися незнайомці. Люди в чорній формі упереміш з поліцейськими автомобілями оточили комплекс.

Паралельно з'явилася заява згаданого вище Андрія Шишова у ЗМІ. 29 травня вдень він сказав про те, що правоохоронці впритул зайнялися "рейдерськими діями" Кулагіна і "всьому буде дано правову оцінку".

"Наш співробітник Олексій Кулагін, який за допомогою рейдерів вирішив стати власником ЖК "Чайка", у черговий раз отримав гідну відсіч. Діям екс-керуючого Кулагіна буде дана правова оцінка. Рейдерами займаються правоохоронні органи. Ми впевнені в їх об'єктивності та професіоналізмі", - заявив Шишов в коментарі виданню "Апостроф".

Реакція на гостей комплексу і на слова Шишова з боку Кулагіна послідувала цього ж дня. Керуючий "Омокс" вийшов на прес-коференції, де також говорив про рейдерство, тільки вже стосовно його самого.

"Близько 100 осіб спортивної статури викинули нашу охорону з в'їзних груп, захопили паркінг. Сказали:" Змінився директор "Омокс", ми змінюємо охорону", перекрили в'їзди", - розповів Кулагін журналістам.

І дійсно, в цей час "старі" охоронці комплексу "Чайка" змінилися новими молодими людьми, які зайняли посади на всіх входах і в'їздах комплексу.

"Нічний інцидент" Кулагін назвав продовженням терору, "який триває вже два роки".

"Спочатку вони спільно з СБУ працювали. Коли не змогли нічого "довести" - заблокували рахунки, майно компанії. Незаконно, про що вже є рішення суду. Порушено кримінальну справу в ДБР проти чиновників, судді і тих осіб, які платили їм хабарі за прийняття незаконного рішення... А вчора вони перереєстрували підприємство у "чорного" реєстратора", - коментував Кулагін те, що відбувається.

Тимчасове затишшя

Через кілька днів ситуація в ЖК "стабілізувалася". Дружина Олексія Кулагіна, Оксана, яка також сьогодні є власницею "Омокс", на своїй сторінці в Facebook повідомила: "Чайка" починає жити своїм життям!!!".

На пости охорони повернулися "старі" співробітники, люди в чорній формі зникли, а поліцейські автомобілі роз'їхалися. При цьому, на всіх в'їздах продовжували чергувати хлопці зі спецпідрозділів правоохоронних органів - у бронежилетах і зі зброєю.

Цього разу сплеск конфліктного протівосіянія між колишніми інвесторами "Чайки" вийшов далеко за межі комплексу. Про ЖК заговорив сам Генеральний прокурор Юрій Луценко. У соцмережі він повідомив, що спільно з поліцією прокуратурі "вдалося відбити рейдерську атаку". Генпрокурор також розкритикував законодавство, які "дозволяє" сьогодні працювати "чорним реєстраторам".

Крім реакції Луценка, у цей раз не залишилися осторонь і народні депутати. Андрій Немирівський від БПП підняв питання "Чайки" з трибуни парламенту і зажадав реакції Мін'юсту на інцидент.

Реакції від міністра юстиції Павла Петренка, до слова, так і не послідувало. А ось бізнесмени, яких Кулагіна в сотий раз звинуватив у рейдерстві ЖК, судячи з усього, продовжують відстоювати свої позиції.

У мережі є відео-звернення Артема Шамрая, який представляється юристом Андрія Шишова і Павла Климця. Адвокат стверджує, що корпоративні права на ЖК "Чайку" Кулагіним "були вкрадені" у початкових власників.

"Украв у власників і інвесторів ЖК Чайка корпоративні права та майно, директор забудовника житлового комплексу Олексій Кулагін почав кричати, що його грабують.

Пропоную Олексію Кулагіну публічно відповісти на кілька запитань, які допоможуть громадськості побачити нечистого на руку підприємця і шахрая, який переховується за маскою доброчесності", - говорить Шамрай.

Так, юрист зазначив, що в будівельний бізнес Кулагін потрапив на запрошення засновників і акціонерів ЖК "Чайка" Шишова і Климця, які колись запросили чинного керівника "Омокс" на посаду виконроба компанії "УкрГаз".

Також за словами юриста, активи компанії "Омокс" на момент заснування у 2005 році були нульовими. А частку в бізнесі Кулагіну "подарували саме Шишов і Климець".

Саме тому, згідно з твердженнями Шамрая, проти Кулагіна були відкриті кримінальні справи і ініційована низка судових процесів.

Хто крайній?

Таким чином, зрозуміти хто правий, а хто винен у цій заплутаній історії поки дуже складно. Кожна зі сторін кидається гучними звинуваченнями і періодично видає в ЗМІ порцію своїх "доказів".

Крайніми в цій ситуації залишаються тільки жителі і інвестори квартир ЖК "Чайки", яким доводиться звикати до нарядів поліції на території комплексу, до збройних правоохоронцям біля паркану і до різних пікетів активістів під своїми вікнами.

Сьогодні на стадії будівництва в ЖК є нові будинки. Як і чи добудують їх взагалі на тлі загострення протистояння - велике питання. Мабуть, останнє слово в цій історії таки повинні сказати суди, але очікувати швидкого рішення по обопільним позовними заявами колишніх бізнес-партнерів поки не доводиться.

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