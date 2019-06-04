ЖК "Чайка": жители жилкомплекса под Киевом стали заложниками разборок донецких бизнесменов

КИЕВ. 4 червня. УНН. ЖК "Чайка" расположен в с. Чайки Киевской области. Комплекс насчитывает 38 многоэтажных домов, в 3700 квартирах которого проживают около 16 тыс. жителей. Преимущественно, это молодые семьи с детьми, которые инвестировали в строительство комплекса на протяжении последних 10 лет, становясь собственниками квартир.

Застройщиком комплекса является девелоперская компания "Омокс". На сайте компании утверждается, что на рынке недвижимости она работает уже 20 лет и самым известным ее проектом является как раз ЖК "Чайка".

Также на сайте указано, что управляющим собственником "Омокс" выступает Алексей Кулагин. Из открытых источников информации следует, что родился Кулагин в Донецкой области, а начинал свой профессиональный путь – в Луганской. Соучредителем "Омокс" Кулагин стал в 2005 году. И на тот момент среди соучредителей компании числилось еще некое ООО "Консепт Кэпитал Менеджмент".

Сегодня же к указанному соучредителю "Омокс" почему-то подает иски в суд о признании договоров и права собственности на имущество недействительными.

История конфликта

История конфликта между сооснователями строительного бизнеса берет свое начало в 2017 году. Тогда в СМИ начали появляться первые публичные выступления Кулагина, в которых он обвинял другого донецкого бизнесмена Павла Климца (собственник водочного холдинга "Олимп", - ред.) в попытке рейдерского захвата ЖК. Вместе с Климцом "рейдером" "Чайки" Кулагин называл также и бизнесмена Андрея Шишова, в то время как последний, наоборот утверждал, что является "одним из владельцев ЖК".

В 2017 году сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выдвигали владельцу "Омокс" Кулагину подозрение в неуплате паевого участия. В компании же заявили о попытках давления со стороны силовиков и выполнении всех обязательств перед бюджетом.

Параллельно шли разбирательства и в судебных инстанциях. По заявлению Климца в сентябре 2018 года счета компании "Омокс" были арестованы Печерским судом Киева. Бывший инвестор утверждал, что общая сумма его инвестиций в проект составляет 150 млн грн. При этом, его партнеры, вопреки договоренностям, основали "Омокс", а денежные обязательства перед Климцом так и остались невыполненными.

За прошедшие с тех пор 8 месяцев бывшим партнерам по бизнесу прийти к консенсусу так и не удалось. Счета застройщика "Чайки" разблокировали, уголовные дела закрыли, но претензии остались, ровно как и уйма незавершенный судебных споров.

Пик конфликта

В ночь с 28 на 29 мая вокруг охраняемой территории ЖК "Чайка" скопились незнакомцы. Люди в черной форме вперемешку с полицейскими автомобилями окружили комплекс.

Параллельно появилось заявление упомянутого выше Андрея Шишова в СМИ. 29 мая днем он сказал о том, что правоохранители вплотную занялись "рейдерскими действиями" Кулагина и "всему будет дана правовая оценка".

"Наш сотрудник Алексей Кулагин, который с помощью рейдеров решил стать собственником ЖК "Чайка", в очередной раз получил достойный отпор. Действиям экс-управляющего Кулагина будет дана правовая оценка. Рейдерами занимаются правоохранительные органы. Мы уверены в их объективности и профессионализме", – заявил Шишов в комментарии изданию "Апостроф".

Реакция на гостей комплекса и на слова Шишова со стороны Кулагина последовала в тот же день. Управляющий "Омокса" вышел на пресс-коференцию, где также говорил о рейдерстве, только уже в отношении его самого.

"Порядка 100 человек спортивного телосложения выбросили нашу охрану из въездных групп, захватили паркинг. Сказали: "Поменялся директор "Омокса", мы меняем охрану", перекрыли въезды", - рассказал Кулагин журналистам.

И действительно, в это время "старые" охранники комплекса "Чайка" сменились новыми молодыми людьми, которые заняли посты на всех входах и въездах комплекса.

"Ночной инцидент" Кулагин назвал продолжением террора, "который длится уже два года".

"Сначала они совместно с СБУ работали. Когда не смогли ничего "доказать" – заблокировали счета, имущество компании. Незаконно, о чем уже есть решение суда. Возбуждено уголовное дело в ГБР против чиновников, судьи и тех лиц, которые платили им взятки за принятие незаконного решения… А вчера они перерегистрировали предприятие у "черного" регистратора", - комментировал Кулагин происходящее.

Временное затишье

Спустя несколько дней ситуация в ЖК "стабилизировалась". Супруга Алексея Кулагина, Оксана, которая также сегодня является собственницей "Омокса", на своей странице в Facebook сообщила: "Чайка" начинает жить своей жизнью!!!".

На посты охраны вернулись "старые" сотрудники, люди в черной форме исчезли, а полицейские автомобили разъехались. При этом, на всех въездах продолжали дежурить ребята из спецподразделений правоохранительных органов – в бронежилетах и с оружием.

В этот раз всплеск конфликтного противосияния между бывшими инвесторами "Чайки" вышел далеко за пределы комплекса. О ЖК заговорил сам Генеральный прокурор Юрий Луценко. В соцсети он сообщил, что совместно с полицией прокуратуре "удалось отбить рейдерскую атаку". Генпрокурор также раскритиковал законодательство, которые "позволяет" сегодня работать "черным регистраторам".

Помимо реакции Луценка, в этот раз не остались в стороне и народные депутаты. Андрей Немировский от БПП поднял вопрос "Чайки" с трибуны парламента и потребовал реакции Минюста на инцидент.

Реакции от министра юстиций Павла Петренко, к слову, так и не последовало. А вот бизнесмены, которых Кулагины в сотый раз обвинил в рейдерстве ЖК, судя по всему, продолжают отстаивать свои позиции.

В сети доступно видео-обращение Артема Шамрая, который представляется юристом Андрея Шишова и Павла Климца. Адвокат утверждает, что корпоративные права на ЖК "Чайку" Кулагиным "были украдены" у первоначальных собственников.

"Украв у собственников и инвесторов ЖК Чайка корпоративные права и имущество, директор застройщика жилкомплекса Алексей Кулагин начал кричать, что его грабят.

Предлагаю Алексею Кулагину публично ответить на несколько вопросов, которые помогут общественности увидеть нечистого на руку предпринимателя и мошенника, скрывающегося за маской добропорядочности", - говорит Шамрай.

Так, юрист отметил, что в строительный бизнес Кулагин попал по приглашению основателей и акционеров ЖК "Чайка" Шишова и Климца, которые когда-то пригласили действующего управляющего "Омокса" на должность прораба компании "УкрГаз".

Также по словам юриста, активы компании "Омокс" на момент основания в 2005 году были нулевыми. А долю в бизнесе Кулагину "подарили именно Шишов и Климец".

Именно по этому, согласно утверждениям Шамрая, против Кулагины были открыты уголовные дела и инициированы ряд судебных процессов.

Кто крайний?

Таким образом, понять кто прав, а кто виноват в этой запутанной истории пока очень сложно. Каждая из сторон бросается громкими обвинениям и периодически выдает в СМИ порцию своих "доказательств".

Крайними в этой ситуации остаются только жители и инвесторы квартир ЖК "Чайки", которым приходиться привыкать к нарядам полиции на территории комплекса, к вооруженным правоохранителям у забора и к различным пикетам активистов под своими окнами.

Сегодня на стадии строительства в ЖК есть новые дома. Как и достроят ли их вообще на фоне обострившегося противостояние – большой вопрос. Видимо, последнее слово в этой истории таки должны сказать суды, но ожидать скорого решения по обоюдным исковым заявлениям бывших бизнес-парнеров пока не приходится.