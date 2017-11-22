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Життя після мораторію: 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Після скасування діючого мораторію на перевірки бізнесу близько 90% утилізаторів небезпечних відходів не зможуть підтвердити право на подальшу діяльність. Про це в коментарі УНН заявив голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров.

“На сьогоднішній день, в Україні налічується близько 250 утилізаторів небезпечних відходів. На мою думку, у разі відміни мораторію на перевірки бізнесу, від 85 до 90% утилізаторів не пройдуть перевірки. Так, як левова частина з них взагалі не має матеріально — технічної бази, яку задекларували при поданні заяви на отримання ліцензії. Ця база або видумана, або взята в оренду на час подання заяви. Також є частина ліцензіатів, які мають грубі порушення в технологічних процесах”, — розповів К.Косоуров.

Експерт зазначив, що наступного року доцільно провести перевірку всіх учасників ринку за участі незалежних експертів.

“І з нагоди того, що були певні нюанси під час попередніх перевірок, ми пропонуємо зробити так, щоб будь — який ліцензіат мав право залучити із свого боку до перевірки незалежних експертів”, — додав К. Косоуров.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить їм позбавити ліцензій псевдоутилізаторів токсичних відходів.

Як повідомляв УНН, нещодавно Екологічна ліга закликала владу скасувати мораторій на перевірки бізнесу.

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