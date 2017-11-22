Жизнь после моратория: 90% утилизаторов ядохимикатов не выдержат проверок - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. После отмены действующего моратория на проверки бизнеса около 90% утилизаторов опасных отходов не смогут подтвердить право на дальнейшую деятельность. Об этом в комментарии УНН заявил председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.
"На сегодняшний день, в Украине насчитывается около 250 утилизаторов опасных отходов. По моему мнению, в случае отмены моратория на проверки бизнеса, от 85 до 90% утилизаторов не пройдут проверки. Так, как львиная доля из них вообще не имеет материально - технической базы, которую задекларировали при подаче заявления на получение лицензии. Эта база или выдуманная, или взята в аренду на время подачи заявления. Также часть лицензиатов, имеющих грубые нарушения в технологических процессах", - рассказал К.Косоуров.
Эксперт отметил, что в следующем году целесообразно провести проверку всех участников рынка с участием независимых экспертов.
"И по случаю того, что были определенные нюансы во время предыдущих проверок, мы предлагаем сделать так, чтобы любой лицензиат был вправе привлечь со своей стороны к проверке независимых экспертов", - добавил К.Косоуров.
Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.
За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.
Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит им лишить лицензий псевдоутилизаторив токсичных отходов.
Как сообщал УНН, недавно Экологическая лига призвала власти отменить мораторий на проверки бизнеса.