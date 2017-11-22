Жизнь после моратория: 90% утилизаторов ядохимикатов не выдержат проверок - эксперт

"На сегодняшний день, в Украине насчитывается около 250 утилизаторов опасных отходов. По моему мнению, в случае отмены моратория на проверки бизнеса, от 85 до 90% утилизаторов не пройдут проверки. Так, как львиная доля из них вообще не имеет материально - технической базы, которую задекларировали при подаче заявления на получение лицензии. Эта база или выдуманная, или взята в аренду на время подачи заявления. Также часть лицензиатов, имеющих грубые нарушения в технологических процессах", - рассказал К.Косоуров.

Эксперт отметил, что в следующем году целесообразно провести проверку всех участников рынка с участием независимых экспертов.

"И по случаю того, что были определенные нюансы во время предыдущих проверок, мы предлагаем сделать так, чтобы любой лицензиат был вправе привлечь со своей стороны к проверке независимых экспертов", - добавил К.Косоуров.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит им лишить лицензий псевдоутилизаторив токсичных отходов.

Как сообщал УНН, недавно Экологическая лига призвала власти отменить мораторий на проверки бизнеса.