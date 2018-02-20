Життя "ДНР/ЛНР" закінчиться за місяць після встановлення контролю над кордоном - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Після встановлення українською владою контролю над українсько-російським кордоном життя “ДНР/ЛНР” закінчиться протягом місяця. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Нам потрібно повернути контроль за кордоном. Після того як за українсько-російським кордоном буде встановлено контроль, життя цих так званих квазіреспублік закінчиться протягом місяця”, — сказав він.
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Раніше заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що протягом проведення антитерористичної операції затримано 11 громадян Російської Федерації за участь у терористичних організаціях.