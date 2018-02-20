Життя "ДНР/ЛНР" закінчиться за місяць після встановлення контролю над кордоном - Матіос

“Нам потрібно повернути контроль за кордоном. Після того як за українсько-російським кордоном буде встановлено контроль, життя цих так званих квазіреспублік закінчиться протягом місяця”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ТКГ створять підгрупу для обговорення повернення Україні контролю над кордоном з РФ

Раніше заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що протягом проведення антитерористичної операції затримано 11 громадян Російської Федерації за участь у терористичних організаціях.