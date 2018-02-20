Жизнь "ДНР/ЛНР" закончится через месяц после установления контроля над границей - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. После установления украинской властью контроля над украинской-российской границей жизнь "ДНР/ ЛНР" закончится в течение месяца. Об этом сказал в эфире "112 Украина" заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Нам нужно вернуть контроль за рубежом. После того как над украинско-российской границей будет установлен контроль, жизнь этих так называемых квазиреспублик закончится в течение месяца", - сказал он.
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Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в течение проведения антитеррористической операции задержаны 11 граждан Российской Федерации за участие в террористических организациях.