Житомиряни закликали місцеву владу заборонити продаж настойки глоду

"Майже два роки російські міста “лихоманило” від “бояришника” (глоду - ред.). Дешева настоянка на основі спирту для багатьох любителів випити стала білетом на той світ: адже з появою попиту з'явилось безліч фальсифікатів на основі метанолу. Житомирські любителі дешевого алкоголю, як виявилось, також “підсіли” на аптечну випивку. Настій на основі глоду масово вживають наші пиячки. Будемо надіятись, що Житомир у майбутньому не чекає серія смертей від фальсифікату", – написала авторка петиції Олена Ночевчук.

Станом на 24 липня документ набрав 13 голосів із 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 85 днів.

Нагадаємо, за оцінками лікарів, в Україні набирає популярності аптечний алкоголізм.

Тим часом, за даними експертів алкогольного ринку, в Україні спостерігається розквіт тіньового сегмента алкогольної продукції. Таку ситуацію, зокрема, провокують зависокі акцизи на спиртовмісний продукт. Також, сприяє роботі "тіньовиків" і відсутність контролю на ринку з боку правоохоронних органів.

Зауважимо, що контрафактний алкоголь українського виробництва вже загрожує і європейському ринку. Так принаймні стверджують у Європейському парламенті.

"На такий стан справ "закривати очі" наші європейські партнери більше не можуть. Реакцію ЄС і наміри ЄК самостійно боротися з контрафактною продукцією з України я вважаю, з одного боку, логічною. З іншого боку, це дуже "тривожний дзвінок" і для нашого ринку, і для українського уряду в цілому.

Якщо з Києва не буде своєчасної та гідної реакції, то наші компанії в подальшому можуть зіткнутися з великими труднощами при експорті продукції. Мені не хочеться навіть думати про можливе закриття європейських ринків для українського алкоголю ... Але щоб цього не допустити - необхідно діяти", - прокоментувала цей факт глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.