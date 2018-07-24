Житомиряне призвали местные власти запретить продажу настойки боярышника

"Почти два года российские города "лихорадило" от "боярышника". Дешевая настойка на основе спирта для многих любителей выпить стала билетом на тот свет: ведь с появлением спроса появилось множество фальсификатов на основе метанола. Житомирские любители дешевого алкоголя, как оказалось, также "подсели" на аптечную выпивку. Настой на основе боярышника массово употребляют наши пропойцы. Будем надеяться, что Житомир в будущем не ждет серия смертей от фальсификата", - написала автор петиции Елена Ночевчук.

По состоянию на 24 июля документ набрал 13 голосов из 250 необходимых. К концу сбора подписей осталось 85 дней.

Напомним, по оценкам врачей, в Украине набирает популярности аптечный алкоголизм.

Между тем, по данным экспертов алкогольного рынка, в Украине наблюдается расцвет теневого сегмента алкогольной продукции. Такую ситуацию, в частности, провоцируют чрезмерно высокие акцизы на спиртосодержащий продукт. Также, способствует работе "теневиков" и отсутствие контроля на рынке со стороны правоохранительных органов.

Отметим, что контрафактный алкоголь украинского производства уже грозит и европейскому рынку. Так по крайней мере утверждают в Европейском парламенте.

"На такое положение дел "закрывать глаза" наши европейские партнеры больше не могут. Реакцию ЕС и намерения ЕК самостоятельно бороться с контрафактной продукцией из Украины я считаю, с одной стороны, логичной. С другой стороны, это очень "тревожный звонок" и для нашего рынка, и для украинского правительства в целом.

Если из Киева не будет своевременной и достойной реакции, то наши компании в дальнейшем могут столкнуться с большими трудностями при экспорте продукции. Мне не хочется даже думать о возможном закрытии европейских рынков для украинского алкоголя... Но чтобы этого не допустить - необходимо действовать", - прокомментировала этот факт глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.