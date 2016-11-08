Житомирський футбольний клуб повідомив про готовність проходити атестацію для участі у професійних змаганнях
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Муніципальний футбольний клуб “Житомир” подав заявку до Федерації футболу України про готовність до проходження атестації для участі у змаганнях ІІ ліги України з футболу. Про це передає кореспондент УНН із посиланням на Житомирську міську раду.
“Ми вже подали заявку на адресу Федерації футболу України про готовність розпочинати атестацію до професійної ліги України і вже очікуємо відповідний пакет документів для її проходження”, — повідомляє президент МФК “Житомир” Р.Павлюк.
Зазначимо, що МФК “Житомир” — це комунальний футбольний клуб, який був створений цього року та у поточному сезоні грав у чемпіонаті України серед аматорів, у своїй групі житомиряни зайняли сьоме місце серед 12 команд.
Нагадаємо, що з 2008 року Житомирщина не мала жодного футбольного клубу, який би грав на професійному рівні. Останнім професійним колективом був ФК “Коростень” із однойменного райцентру, втім у 2008 році він знявся із ІІ ліги через проблеми із фінансуванням.