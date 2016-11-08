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15 марта, 19:03 • 113746 просмотра

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Житомирский футбольный клуб сообщил о готовности проходить аттестацию для участия в профессиональных соревнованиях

Житомирский футбольный клуб сообщил о готовности проходить аттестацию для участия в профессиональных соревнованиях

Киев • УНН

 • 9068 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Муниципальный футбольный клуб "Житомир" подал заявку в Федерацию футбола Украины о готовности к прохождению аттестации для участия в соревнованиях II лиги Украины по футболу. Об этом во время пресс-конференции заявил президент клуба Руслан Павлюк, передает корреспондент УНН.

"Мы уже подали заявку в адрес Федерации футбола Украины о готовности начинать аттестацию в профессиональной лиге Украины и уже ожидаем соответствующий пакет документов для ее прохождения", - сообщает президент МФК "Житомир" Р.Павлюк.

Отметим, что МФК "Житомир" - это коммунальный футбольный клуб, который был создан в этом году и в текущем сезоне играл в чемпионате Украины среди любителей, в своей группе житомиряне заняли седьмое место среди 12 команд.

Напомним, что с 2008 года в Житомирской области не было ни одного футбольного клуба, который бы играл на профессиональном уровне. Последним профессиональным коллективом был ФК "Коростень" из одноименного райцентра, однако в 2008 году он снялся с 2-й лиги из-за проблем с финансированием.

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