Житомирский футбольный клуб сообщил о готовности проходить аттестацию для участия в профессиональных соревнованиях

"Мы уже подали заявку в адрес Федерации футбола Украины о готовности начинать аттестацию в профессиональной лиге Украины и уже ожидаем соответствующий пакет документов для ее прохождения", - сообщает президент МФК "Житомир" Р.Павлюк.

Отметим, что МФК "Житомир" - это коммунальный футбольный клуб, который был создан в этом году и в текущем сезоне играл в чемпионате Украины среди любителей, в своей группе житомиряне заняли седьмое место среди 12 команд.

Напомним, что с 2008 года в Житомирской области не было ни одного футбольного клуба, который бы играл на профессиональном уровне. Последним профессиональным коллективом был ФК "Коростень" из одноименного райцентра, однако в 2008 году он снялся с 2-й лиги из-за проблем с финансированием.