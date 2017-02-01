Житомирська область отримала лист від Львівської міської ради з проханням прийняти сміття

У ньому, зокрема, йдеться про розгляд можливості прийняти сміття на території Житомирщини. Також у облраді повідомили, що питання прийому чи не прийому відходів лежить у компетенції міської ради та облдержадміністрації.

У міській раді кореспонденту УНН повідомили, що нещодавно мер Житомира радився із представники своєї громадської ради стосовно цього питання. Приймати чи не приймати сміття з міста Лева будуть вирішувати на виконкомі, щоправда дату виконкому поки не озвучують, оскільки поки ще не напрацьований механізм прийому відходів.

Голова Житомирської ОДА повідомив кореспонденту УНН Ігор Гундич, що Житомирщина готова піти на діалог із Львовом, але за певних умов: “Ми не проти взагалі допомоги львівській мерії, але тільки за однієї умови, коли вони приберуть те, що до нас вже завезли. У нас близько 400 тон цього сміття у різних районах знаходиться і навіть в Древлянський заповідник вони не посоромились його викинути — це чітко підтверджений факт — є чеки, є все інше, що вказує, що це сміття зі Львова. Лише тоді ми готові розпочати з ними конструктивний діалог, бо сьогодні виходить так, що лист написали вже вдогонку за тими фурами, які сюди прийшли зі сміттям. Якщо вони хочуть конструктивного діалогу з нашого боку — нема питань, але спочатку хай приїдуть приберуть, зрозуміло, що якусь частину ми вже самі прибрали, але хай приїдуть і приберуть те, що залишилось після тих несанкціонованих вивозів, які вони здійснюють”, — повідомив очільник ОДА.

Нагадаємо, 30 січня у Тернопільскій області виявили дві фури сміття. Найбільш ймовірно, що воно — зі Львова.