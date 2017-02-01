Житомирская область получила письмо от Львовского городского совета с просьбой принять мусор

ukru
19:49 • 55018 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 111608 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110979 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108757 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 135021 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113074 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120341 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130193 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140287 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144593 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 108543 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 58311 просмотра
Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

12 марта, 14:54 • 26568 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100873 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

17:32 • 29086 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 55018 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 111608 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100873 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 108543 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 135021 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137160 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145334 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150261 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148756 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152140 просмотра
Актуальное
Житомирская область получила письмо от Львовского городского совета с просьбой принять мусор

Житомирская область получила письмо от Львовского городского совета с просьбой принять мусор

Киев • УНН

 • 8779 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Житомирский областной совет получил  письмо за подписью Андрея Садового с просьбой рассмотреть возможности приема на территории области мусора из Львова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

В нем, в частности, речь идет о рассмотрении возможности принять мусор на территории Житомирской области. Также в облсовете сообщили, что вопрос приема или не приема отходов лежит в компетенции городского совета и облгосадминистрации.

В городском совете корреспонденту УННсообщили, что недавно мэр Житомира советовался с представителями своего общественного совета по этому вопросу. Принимать или не принимать мусор из города Льва будут решать на исполкоме, правда дату исполкома пока не озвучивают, поскольку пока еще не наработан механизм приема отходов.

Председатель Житомирской ОГА сообщил корреспонденту УНН , что Житомирская область готова пойти на диалог со Львовом, но при определенных условиях: "Мы не против вообще помощи львовской мэрии, но только при одном условии, когда они уберут то, что к нам уже завезли. У нас около 400 тонн этого мусора в разных районах находится и даже в Древлянский заповедник они не постеснялись его выбросить - это четко подтвержденный факт - есть чеки, есть все остальное, что указывает, что этот мусор из Львова. Только тогда мы готовы начать с ними конструктивный диалог, потому что сегодня получается так, что письмо написали уже вдогонку за теми фурами, которые сюда пришли с мусором. Если они хотят конструктивного диалога с нашей стороны - нет вопросов, но сначала пусть приедут уберут, понятно, что какую-то часть мы уже сами убрали, но пусть приедут и уберут то, что осталось после тех несанкционированных вывозов, которые они совершают ", - сообщил глава ОГА.

Напомним, 30 января в Тернопольской области обнаружили две фуры мусора. Наиболее вероятно, что он  - из Львова .

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы