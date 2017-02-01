Житомирская область получила письмо от Львовского городского совета с просьбой принять мусор

В нем, в частности, речь идет о рассмотрении возможности принять мусор на территории Житомирской области. Также в облсовете сообщили, что вопрос приема или не приема отходов лежит в компетенции городского совета и облгосадминистрации.

В городском совете корреспонденту УННсообщили, что недавно мэр Житомира советовался с представителями своего общественного совета по этому вопросу. Принимать или не принимать мусор из города Льва будут решать на исполкоме, правда дату исполкома пока не озвучивают, поскольку пока еще не наработан механизм приема отходов.

Председатель Житомирской ОГА сообщил корреспонденту УНН , что Житомирская область готова пойти на диалог со Львовом, но при определенных условиях: "Мы не против вообще помощи львовской мэрии, но только при одном условии, когда они уберут то, что к нам уже завезли. У нас около 400 тонн этого мусора в разных районах находится и даже в Древлянский заповедник они не постеснялись его выбросить - это четко подтвержденный факт - есть чеки, есть все остальное, что указывает, что этот мусор из Львова. Только тогда мы готовы начать с ними конструктивный диалог, потому что сегодня получается так, что письмо написали уже вдогонку за теми фурами, которые сюда пришли с мусором. Если они хотят конструктивного диалога с нашей стороны - нет вопросов, но сначала пусть приедут уберут, понятно, что какую-то часть мы уже сами убрали, но пусть приедут и уберут то, что осталось после тех несанкционированных вывозов, которые они совершают ", - сообщил глава ОГА.

Напомним, 30 января в Тернопольской области обнаружили две фуры мусора. Наиболее вероятно, что он - из Львова .