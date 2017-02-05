Житомирщина відправила до Авдіївки 100 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Житомирщина відправила до Авдіївки близько 100 тонн гуманітарної допомоги, повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні з центральної площі Житомира до Авдіївки вирушили 5 фур із гуманітрною домогою, її збирали із 2 лютого. Місту відправили 22 тони пального, 22 тони паливних брикетів, 24 генератори, а також одну пересувну котельню, окрім цього у фурах найбільш необхідні речі для постраждалих.
До збору гуманітрної допомоги долучились як підприємці, так і прості мешканці усієї області, осторонь не залишились і великі промисловаі підприємтсва регіону.
Нагадаємо, збір допомоги розпочався з 31 січня у багатьох містах та населених пунктах.
В Авдіївці кілька днів були відсутні водопостачання та електроенергія.