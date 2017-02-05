Житомирская область отправила в Авдеевку 100 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Житомирская область отправила в Авдеевку около 100 тонн гуманитарной помощи, сообщает корреспондент УНН.
Сегодня с центральной площади Житомира к Авдеевку отправились 5 фур с гуманитарной помощью, ее собирали с 2 февраля. Городу отправили 22 тонны горючего, 22 тонны топливных брикетов, 24 генератора, а также одну передвижную котельную, кроме этого в фурах самые необходимые вещи для пострадавших.
К сбору гуманитарной помощи присоединились как предприниматели, так и простые жители всей области, в стороне не остались и большие промышленные предприятия региона.
Напомним, сбор помощи начался с 31 января во многих городах и населенных пунктах.
В Авдеевке несколько дней отсутствовали водоснабжение и электроэнергия.