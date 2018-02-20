Житловий будинок згорів на Донеччині внаслідок обстрілів бойовиків

“У Жованці згорів житловий будинок внаслідок обстрілу, який здійснили проросійські найманці. Як доповів мені Володимир Весьолкін, голова ВЦА Зайцевого, рашисти стріляли трасуючими кулями з крупнокаліберного кулемету, навмисно цілячи по житловим будинкам”, — написав П.Жебрівський.

За його словами, жителі Жованки намагалися під кулями загасити пожежу до прибуття рятувальників.

“Коли один з будинків загорівся, мешканці Жованки намагалися приборкати пожежу до приїзду ДСНС, працювали під кулями, ховаючись під фундамент. Але врятувати будинок не змогли”, — повідомив голова ВЦА.

Ніхто з людей внаслідок події не постраждав.

Як повідомляв УНН, жінка отримала осколкові поранення у районі КПВВ на Донбасі.