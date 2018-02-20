Житловий будинок згорів на Донеччині внаслідок обстрілів бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У населеному пункті Жованка Донецької області згорів житловий будинок внаслідок обстрілу бойовиків. Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.
“У Жованці згорів житловий будинок внаслідок обстрілу, який здійснили проросійські найманці. Як доповів мені Володимир Весьолкін, голова ВЦА Зайцевого, рашисти стріляли трасуючими кулями з крупнокаліберного кулемету, навмисно цілячи по житловим будинкам”, — написав П.Жебрівський.
За його словами, жителі Жованки намагалися під кулями загасити пожежу до прибуття рятувальників.
“Коли один з будинків загорівся, мешканці Жованки намагалися приборкати пожежу до приїзду ДСНС, працювали під кулями, ховаючись під фундамент. Але врятувати будинок не змогли”, — повідомив голова ВЦА.
Ніхто з людей внаслідок події не постраждав.
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