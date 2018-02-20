Жилой дом сгорел в Донецкой области из-за обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В населенном пункте Жованка Донецкой области сгорел жилой дом в результате обстрела боевиков. Об этом сообщил председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.
"В Жованке сгорел жилой дом в результате обстрела, который совершили пророссийские наемники. Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, рашисты стреляли трассирующими пулями из крупнокалиберного пулемета, намеренно целясь по жилым домам", - написал П.Жебривский.
По его словам, жители Жованки пытались под пулями потушить пожар до прибытия спасателей.
"Когда один из домов загорелся, жители Жованки пытались укротить пожар до приезда ГСЧС, работали под пулями, прячась под фундамент. Но спасти дом не смогли , - сообщил председатель ВЦА.
Никто из людей в результате происшествия не пострадал.
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