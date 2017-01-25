Жителю Вінниччини вистрілили в шию, коли він їхав в автівці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Жителю міста Могилів-Подільський вистрілили в шию, коли він їхав в автівці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею замах на вбивство. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
До поліції надійшло повідомлення з Могилів-Подільської лікарні про госпіталізацію чоловіка з вогнепальним пораненням шиї.
Слідчо-оперативна група поліції попередньо встановила, що вчора близько 20 години у місті Могилів-Подільському під час руху автомобіля “Лексус”, за кермом якого перебував 46-річний місцевий житель, по ньому були здійснені постріли невідомою особою.
В результаті події водій автомобіля отримав поранення в шию. Також пострілом було пошкоджено його автомобіль.
За попередньою інформацією, постріли були здійснені з мисливської зброї з дробовими зарядами.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.
Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 15 років.