Жителю Винницкой области выстрелили в шею, когда он ехал в автомобиле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Жителю города Могилев-Подольский выстрелили в шею, когда он ехал в машине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье покушение на убийство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
В полицию поступило сообщение из Могилев-Подольской больницы о госпитализации мужчины с огнестрельным ранением шеи.
Следственно-оперативная группа полиции предварительно установила, что вчера около 20 часов в городе Могилев-Подольском во время движения автомобиля "Лексус", за рулем которого находился 46-летний местный житель, по нему были произведены выстрелы неизвестным лицом.
В результате происшествия водитель автомобиля получил ранения в шею. Также выстрелом был поврежден его автомобиль.
По предварительной информации, выстрелы были осуществлены из охотничьего оружия с дробными зарядами.
По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 15 лет.