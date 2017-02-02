Жителю Черкащини оголосили підозру у сприянні тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Жителю Черкаської області оголосили підозру у сприянні та участі в терористичній діяльності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, будучи співробітником одного з райвідділів УМВС України в м. Донецьк, у 2015 році перейшов на бік ворога та вступив до силового блоку “Міністерства внутрішніх справ” терористичної організації “Донецька народна республіка”, де до червня 2016 року проходив службу на посаді поліцейського патрульно-постової служби, чим сприяв незаконній діяльності терористичної організації та брав у ній участь.
Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі й процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, керівнику провайдера зв’язку оголосили підозру в сприянні тероризму.