Жителю Черкасской области объявили подозрение в пособничестве терроризму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Жителю Черкасской области объявили подозрение в содействии и участии в террористической деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Установлено, что злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, будучи сотрудником одного из райотделов УМВД Украины в г. Донецк, в 2015 году перешел на сторону врага и вступил в силовой блок "Министерства внутренних дел" террористической организации "Донецкая народная республика", где в июне 2016 года проходил службу в должности полицейского патрульно-постовой службы, чем способствовал незаконной деятельности террористической организации и принимал в ней участие.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия и меры обеспечения уголовного производства.
Как сообщал УНН, руководителю провайдера связи объявили подозрение в пособничестве терроризму.