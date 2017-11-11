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Жителю будинка, який обвалився в Іжевську, висунули обвинувачення в убивстві

Київ • УНН

 • 11240 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Жителю будинка в Іжевську, який обвалився внаслідок вибуху газу, Олександру Копитову пред'явили звинувачення у вбивстві. Про це з посиланням на представника СК РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Головним слідчим управлінням СК Росії пред'явлено звинувачення Олександру Копитову в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.105 КК РФ ("вбивство двох і більше осіб, скоєне загальнонебезпечним способом")", - повідомила представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

Слідство клопотатиме про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляється, обвинувачений проживав разом з матір'ю в квартирі, де був епіцентр руйнування. За версією слідства, мотивом злочину стала особиста неприязнь підозрюваного до сусідів. У зв'язку з тим, що у слідства є сумніви в психічному здоров'ї А.Копитова, йому буде призначена судово-психіатрична експертиза.

Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваному. С​стаття обвинувачення передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, в російському Іжевську частина житлового будинку обвалилась з дев'ятого по перший поверх.

В результаті обвалу загинуло вже семеро людей.

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