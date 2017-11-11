Жителю будинка, який обвалився в Іжевську, висунули обвинувачення в убивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Жителю будинка в Іжевську, який обвалився внаслідок вибуху газу, Олександру Копитову пред'явили звинувачення у вбивстві. Про це з посиланням на представника СК РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Головним слідчим управлінням СК Росії пред'явлено звинувачення Олександру Копитову в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.105 КК РФ ("вбивство двох і більше осіб, скоєне загальнонебезпечним способом")", - повідомила представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.
Слідство клопотатиме про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Як повідомляється, обвинувачений проживав разом з матір'ю в квартирі, де був епіцентр руйнування. За версією слідства, мотивом злочину стала особиста неприязнь підозрюваного до сусідів. У зв'язку з тим, що у слідства є сумніви в психічному здоров'ї А.Копитова, йому буде призначена судово-психіатрична експертиза.
Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваному. Сстаття обвинувачення передбачає покарання до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, в російському Іжевську частина житлового будинку обвалилась з дев'ятого по перший поверх.
В результаті обвалу загинуло вже семеро людей.