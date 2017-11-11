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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 32258 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101342 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 89535 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101188 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101161 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Жителю рухнувшего в Ижевске дома предъявили обвинение в убийстве

Жителю рухнувшего в Ижевске дома предъявили обвинение в убийстве

Киев  •  УНН

 • 11239 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Жителю обвалившегося дома в Ижевске Александру Копытову предъявили обвинение в убийстве. Об этом со ссылкой на представителя СК РФ сообщает ТАСС, передает УНН.

"Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Александру Копытову в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ ("убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом")", - сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщается, обвиняемый проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого в соседям. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье А.Копытова, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Суд сегодня будет избирать меру пресечения подозреваемому. Предъявленная статья обвинения предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в российском Ижевске часть жилого дома овалилася с девятого по первый этаж.

В результате обвала погибло уже семь человек.

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