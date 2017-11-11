Жителю рухнувшего в Ижевске дома предъявили обвинение в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Жителю обвалившегося дома в Ижевске Александру Копытову предъявили обвинение в убийстве. Об этом со ссылкой на представителя СК РФ сообщает ТАСС, передает УНН.
"Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Александру Копытову в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ ("убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом")", - сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщается, обвиняемый проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого в соседям. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье А.Копытова, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза
Суд сегодня будет избирать меру пресечения подозреваемому. Предъявленная статья обвинения предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, в российском Ижевске часть жилого дома овалилася с девятого по первый этаж.
В результате обвала погибло уже семь человек.