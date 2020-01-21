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Жителям ОТГ пообіцяли спростити подачу документів на соцдопомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Цього року в Україні запровадять систему фронт-офісів для надання соціальних сервісів в об’єднаних територіальних громадах, і для подачі документів на призначення соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, повідомили УНН у пресслужбі міністерства.

Жителям ОТГ пообіцяли спростити подачу документів на соцдопомогу

“Ми спрощуємо життя людей: уже цього року ми запровадимо систему фронт-офісів, яка дозволить надавати соціальні сервіси в кожній ОТГ. Тепер для подачі документів на призначення різних видів соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Даний сервіс буде доступний навіть у маленькому населеному пункті", - повідомила Соколовська.

З її слів, у 2020 році Мінсоцполітики платитиме ОТГ за надані соцсервіси. "Щоб стимулювати ОТГ до розвитку цієї системи, Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із державного бюджету. На це передбачено 150 млн грн”, - пояснила Соколовська.

“Фронт-офіси лише прийматимуть документи та видаватимуть результати обробки заявникам. При цьому опрацюванням документів займатиметься “бек-офіс”, в який інформація направлятиметься одразу із декількох “фронтів”. Таким чином ми не лише розширимо мережу, а й оптимізуємо роботу всього механізму", - резюмувала Соколовська.

Із 700 структурних підрозділів соціального захисту населення, які покривають в основному великі населені пункти, лише 237 розташовані в ОТГ. Майже 70% ОТГ країни не мають змоги швидко та зручно для людей забезпечити соціальний захист населення, додали у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, на соцдопомоги цього року спрямували вже 4,1 млрд грн.

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