Жителям ОТГ пообіцяли спростити подачу документів на соцдопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Цього року в Україні запровадять систему фронт-офісів для надання соціальних сервісів в об’єднаних територіальних громадах, і для подачі документів на призначення соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, повідомили УНН у пресслужбі міністерства.
“Ми спрощуємо життя людей: уже цього року ми запровадимо систему фронт-офісів, яка дозволить надавати соціальні сервіси в кожній ОТГ. Тепер для подачі документів на призначення різних видів соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Даний сервіс буде доступний навіть у маленькому населеному пункті", - повідомила Соколовська.
З її слів, у 2020 році Мінсоцполітики платитиме ОТГ за надані соцсервіси. "Щоб стимулювати ОТГ до розвитку цієї системи, Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із державного бюджету. На це передбачено 150 млн грн”, - пояснила Соколовська.
“Фронт-офіси лише прийматимуть документи та видаватимуть результати обробки заявникам. При цьому опрацюванням документів займатиметься “бек-офіс”, в який інформація направлятиметься одразу із декількох “фронтів”. Таким чином ми не лише розширимо мережу, а й оптимізуємо роботу всього механізму", - резюмувала Соколовська.
Із 700 структурних підрозділів соціального захисту населення, які покривають в основному великі населені пункти, лише 237 розташовані в ОТГ. Майже 70% ОТГ країни не мають змоги швидко та зручно для людей забезпечити соціальний захист населення, додали у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, на соцдопомоги цього року спрямували вже 4,1 млрд грн.