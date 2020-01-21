Жителям ОТО пообещали упростить подачу документов на соцпомощь

КИЕВ. 21 января. УНН. В этом году в Украине введут систему фронт-офисов для предоставления социальных сервисов в объединенных территориальных общинах, и для подачи документов на назначение социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщили УНН в пресс-службе министерства.