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Жителям ОТО пообещали упростить подачу документов на соцпомощь

Киев • УНН

 • 14431 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В этом году в Украине введут систему фронт-офисов для предоставления социальных сервисов в объединенных территориальных общинах, и для подачи документов на назначение социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщили УНН в пресс-службе министерства.

Жителям ОТО пообещали упростить подачу документов на соцпомощь

"Мы упрощаем жизнь людей: уже в этом году мы введем систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТО. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте", - сообщила Соколовская.

По ее словам, в 2020 году Минсоцполитики будет платить ОТО за предоставленные соцсервисы. "Чтобы стимулировать ОТО к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 млн грн", - пояснила Соколовская.

"Фронт-офисы будут только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься "бэк-офис", в который информация будет направляться сразу из нескольких "фронтов". Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма", - резюмировала Соколовская.

Из 700 структурных подразделений социальной защиты населения, которые покрывают в основном крупные населенные пункты, только 237 расположены в ОТО. Почти 70% ОТО страны не имеют возможности быстро и удобно для людей обеспечить социальную защиту населения, добавили в Минсоцполитики.

Напомним, на соцпомощи в этом году направили уже 4,1 млрд грн.

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