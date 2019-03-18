Жителям Київщини дали прогноз погоди на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла. Про це УНН повідомили у прес-службі УкрГідрометцентру.
"У Київський області завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла. 20-21 березня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 20 березня невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що 22- 23 березня у регіоні переважно без опадів, лише вдень 23 березня дощ. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 5-10° тепла.
Як повідомляв УНН, у Києві оголосили штормове попередження.