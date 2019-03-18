Жителям Киевской области дали прогноз погоды на неделю

"В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 6-11 ° тепла. 20-21 марта переменная облачность. без существенных осадков, лишь ночью 20 марта небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 5-10 ° тепла", - сообщили синоптики .

В пресс-службе добавили, что 22-23 марта в регионе преимущественно без осадков, лишь днем 23 марта дождь. Температура ночью 0-4 ° тепла, днем 5-10 ° тепла.



Как сообщал УНН, в Киеве объявили штормовое предупреждение .