Жителя Прикарпаття засудили на 13 місяців позбавлення волі за пограбування і побиття матері

Днями Феміда винесла вирок у справі горе-грабіжника. В ході розслідування стало відомо, що 19 лютого ввечері чоловік прийшов до будинку матері, напав на неї, після чого побив та пограбував. У будинку обвинувачений взяв побутову техніку, яка належала постраждалій та намагався вийти. Як встановили правоохоронці, матір намагалася завадити рідному сину-грабіжнику винести з будинку награбоване.

Через це обвинувачений повалив жінку на землю та почав наносити їй численні удари в голову та тіло. Згодом медики діагностували у жінки черепно-мозкову травму, струс головного мозку та численні синці. Викрадені у рідної матері речі чоловік продав знайомому за 230 грн. На суді обвинувачений визнав свою вину у двох злочинах та просив суворо його не карати. Суд визнав чоловіка винним та призначив кінцеве покарання — позбавлення волі строком на 13 місяців.