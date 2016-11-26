Жителя Прикарпатья, который ограбил и избил мать, приговорили к 13 месяцам лишения свободы

На днях Фемида вынесла приговор по делу горе-грабителя. В ходе расследования стало известно, что 19 февраля вечером мужчина пришел в дом матери, напал на нее, после чего избил и ограбил. В доме обвиняемый взял бытовую технику, принадлежавшую пострадавшей и пытался выйти. Как установили правоохранители, мать пыталась помешать родному сыну-грабителю вынести из дома награбленное.

Поэтому обвиняемый повалил женщину на землю и начал наносить ей многочисленные удары в голову и тело. Впоследствии медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные синяки. Похищенные у родной матери вещи человек продал знакомому за 230 грн. На суде обвиняемый признал свою вину в двух преступлениях и просил строго его не наказывать. Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание - лишение свободы сроком на 13 месяцев.