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Жителя Прикарпатья, который ограбил и избил мать, приговорили к 13 месяцам лишения свободы

Киев • УНН

 • 9081 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Молодой человек, находясь навеселе вечером придя к дому родной матери, напал на нее и жестоко избив, вынес из помещения ценные вещи, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Тисменицкого районного суда.

Жителя Прикарпатья, который ограбил и избил мать, приговорили к 13 месяцам лишения свободы

На днях Фемида вынесла приговор по делу горе-грабителя. В ходе расследования стало известно, что 19 февраля вечером мужчина пришел в дом матери, напал на нее, после чего избил и ограбил. В доме обвиняемый взял бытовую технику, принадлежавшую пострадавшей и пытался выйти. Как установили правоохранители, мать пыталась помешать родному сыну-грабителю вынести из дома награбленное.

Поэтому обвиняемый повалил женщину на землю и начал наносить ей многочисленные удары в голову и тело. Впоследствии медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные синяки. Похищенные у родной матери вещи человек продал знакомому за 230 грн. На суде обвиняемый признал свою вину в двух преступлениях и просил строго его не наказывать. Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание - лишение свободы сроком на 13 месяцев.

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