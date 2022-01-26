Жителя Нової Зеландії оштрафували за побиття свині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Житель Нової Зеландії Джарод Бенбоу заплатить 3 тис. дол. штрафу за побиття та нанесення ножових поранень дикій свині. Про це пише stuff.co.nz, інформує УНН.
Знущання над твариною Бенбоу зняв на відео. У спробах упіймати свиню він загнав її в пастку, побив її, завдав кілька ножових поранень. Свої дії Бенбоу пояснив тим, що свиня завдала шкоди його городу.
Інцидент прокоментував місцевий ветеринар. Він сказав, що причиною смерті свині стали численні ножові поранення.
“Нам потрібно, щоб усі зрозуміли, що тварини є розумними істотами. Вони відчувають страх, біль і страждання — і навмисне заподіяння цього тваринам не є ані законним, ані прийнятним", - додав він.
До слова
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини та дати тваринам шанс прожити інше життя.
“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поряд із "близькими за духом“. Після кішки та собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися та з великим задоволенням плавають”, — зазначають представники зоозахисної організації “Відкриті клітки”.
Додамо, що свинина негативно впливає на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.