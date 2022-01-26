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Жителя Новой Зеландии оштрафовали за избиение свиньи

Жителя Новой Зеландии оштрафовали за избиение свиньи

Киев • УНН

 • 18480 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Житель Новой Зеландии Джарод Бенбоу заплатит 3 тыс. дол. штрафа за избиение и нанесение ножовых ранений дикой свинье. Об этим пишет stuff.co.nz, информирует УНН.

Издевательства над животным Бенбоу заснял на видео. В попытках поймать свинью он загнал ее в ловушку, избил ее нанес несколько ножевых ранений. Свои действия Бенбоу обьяснил тем, что свинья нанесла вред его огороду.

Инцидент прокомментировал местный ветеринар. Он сказал, что причиной смерти свиньи стали множественные ножевые ранения.

“Нам нужно, чтобы все поняли, что животные являются разумными существами. Они чувствуют страх, боль и страдание — и преднамеренное причинение этого животным не является ни законным, ни приемлемым”, — добавил он.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является наиболее порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной организации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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