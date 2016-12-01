Жителя Луганщини засудили до 11 років в'язниці за скоєння розбою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Жителя Новоайдарського району Луганської області засудили до 11 років позбавлення волі за скоєння розбою стосовно працівників поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Чоловіка визнано винним за ч.3 ст.262 (розбій з метою викрадення вогнепальної зброї) та ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України та засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у травні 2016 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до поліцейських спеціального батальйону поліції, які охороняли громадський порядок, та погрожуючи гранатою, наказав поліцейським передати йому вогнепальну зброю.
Після відмови поліцейських, чоловік привів гранату у бойове положення та кинув її на відкриту ділянку місцевості, в результаті чого пролунав вибух.