Жителя Луганской области приговорили к 11 годам тюрьмы за совершение разбоя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Жителя Новоайдарского района Луганской области приговорили к 11 годам лишения свободы за совершение разбоя в отношении работников полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Мужчину признали виновным по ч.3 ст.262 (разбой с целью хищения огнестрельного оружия) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и осужден к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в мае 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к полицейским специального батальона полиции, охранявшим общественный порядок, и угрожая гранатой, приказал полицейским передать ему огнестрельное оружие.
После отказа полицейских, мужчина привел гранату в боевое положение и бросил ее на открытый участок местности, в результате чего произошел взрыв.