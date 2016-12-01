Жителя Луганской области приговорили к 11 годам тюрьмы за совершение разбоя

Мужчину признали виновным по ч.3 ст.262 (разбой с целью хищения огнестрельного оружия) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и осужден к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к полицейским специального батальона полиции, охранявшим общественный порядок, и угрожая гранатой, приказал полицейским передать ему огнестрельное оружие.

После отказа полицейских, мужчина привел гранату в боевое положение и бросил ее на открытый участок местности, в результате чего произошел взрыв.