Жителя Київщини судитимуть за розбещення малолітніх дочок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Київщині судитимуть батька, який вчиняв розпусні дії по відношенню до своїх дочок. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт відносно 34-річного чоловіка за обвинуваченням у розбещенні своїх дочок 12-ти та 14-ти років.
Нагадаємо, на початку січня поточного року, не витримавши таких дій по відношенню до себе, старша донька звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою.
Зловмисник, під час досудового розслідування, перебував під вартою.
Горе-батьку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв УНН, педофіл з Полтавщини розбестив 12 дітей через Інтернет.