Жителя Киевской области будут судить за растление малолетних дочерей

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчину по обвинению в растлении своих дочерей 12-ти и 14-ти лет.

Напомним, в начале января текущего года, не выдержав таких действий по отношению к себе, старшая дочь обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Злоумышленник, во время досудебного расследования, находился под стражей.

Горе-отцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, педофил из Полтавской области развратил 12 детей через Интернет.