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Жителя Донеччини засудили до 15 років за вбивство трьох людей

Жителя Донеччини засудили до 15 років за вбивство трьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За жорстоке вбивство трьох безхатченків жителя Покровська засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що чоловік в ніч на 8 червня 2015 року, після вживання спиртних напоїв, вирішив вбити трьох осіб, з якими в нього давно склались неприязні відносини на ґрунті конфлікту.

Взявши вдома слюсарний молоток, він вирушив до місця, де особи постійно залишалися ночувати, оскільки не мали постійного місця проживання. На той час вони спали лежачи на землі неподалік друг від друга. Чоловік, взявши знаряддя вбивства, наніс їм численні удари по голові. Від отриманих травм двоє чоловіків та жінка померли на місці.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисного вбивства трьох осіб і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

 

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