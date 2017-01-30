Жителя Донецкой области приговорили к 15 годам за убийство трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За жестокое убийство трех бездомных житель Покровска приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что мужчина в ночь на 8 июня 2015 года, после употребления спиртных напитков, решил убить трех человек, с которыми у него давно сложились неприязненные отношения на почве конфликта.
Взяв дома слесарный молоток, он отправился в места, где лица постоянно оставались ночевать, поскольку не имели постоянного места жительства. К тому времени они спали лежа на земле неподалеку друг от друга. Мужчина, взяв орудие убийства, нанес им множественные удары по голове. От полученных травм двое мужчин и женщина скончались на месте.
Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства трех человек и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.