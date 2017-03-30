Жительку Донеччину, з вини якої помер 3-місячний малюк, судитимуть

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Покровську судитимуть жінку, яка неналежно ставилася до виконання батьківських обов’язків, що спричинило смерть 3-місячного малюка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) щодо 24-річної мешканки Покровська.

Встановлено, що жінка проживала разом із своїм цивільним чоловіком та трьома дітьми (наймолодшому з яких було 3,5 місяця) у аварійному будинку без опалення.

Обвинувачена зловживала спиртними напоями та не виконувала обов'язки із піклування та догляду за дітьми - не забезпечувала нормальних побутових умов проживання та годування.

Слідчі встановили, що фізичний розвиток наймолодшого хлопчика не відповідав його віку. Внаслідок недостатнього годування новонародженого, а також неналежного лікування у малюка діагностували білково-енергетичну недостатність, яка в подальшому призвела до синдрому раптової смерті немовляти.

У горе-матері залишилося ще двоє дітей – 3,5 та 2 років, якими зараз опікуються соціальні служби. Готується позов про позбавлення жінки батьківських прав.

Як повідомляв УНН, прокуратура завершила розслідування щодо жінки, яка залишила дітей самих на 9 днів.

Українські Національні Новини

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