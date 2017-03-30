Жительницу Донецкой области, по вине которой умер 3-месячный малыш, будут судить

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении 24-летней жительницы Покровска.

Установлено, что женщина проживала вместе со своим гражданским мужем и тремя детьми (младшему из которых было 3,5 месяца) в аварийном доме без отопления.

Обвиняемая злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла обязанности по заботе и уходу за детьми - не обеспечивала нормальных бытовых условий проживания и кормления.

Следователи установили, что физическое развитие младшего мальчика не отвечал возрасту. Вследствие недостаточного кормления новорожденного, а также ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем привела к синдрому внезапной смерти младенца.

В горе-матери осталось двое детей - 3,5 и 2 лет, которыми сейчас занимаются социальные службы. Готовится иск о лишении женщины родительских прав.

Как сообщал УНН, прокуратура завершила расследование в отношении женщины, оставила детей одних на 9 дней.