Жительницу Донецкой области, по вине которой умер 3-месячный малыш, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Покровске будут судить женщину, которая ненадлежащим относилась к выполнению родительских обязанностей, что повлекло смерть 3-месячного малыша. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении 24-летней жительницы Покровска.
Установлено, что женщина проживала вместе со своим гражданским мужем и тремя детьми (младшему из которых было 3,5 месяца) в аварийном доме без отопления.
Обвиняемая злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла обязанности по заботе и уходу за детьми - не обеспечивала нормальных бытовых условий проживания и кормления.
Следователи установили, что физическое развитие младшего мальчика не отвечал возрасту. Вследствие недостаточного кормления новорожденного, а также ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем привела к синдрому внезапной смерти младенца.
В горе-матери осталось двое детей - 3,5 и 2 лет, которыми сейчас занимаются социальные службы. Готовится иск о лишении женщины родительских прав.
Как сообщал УНН, прокуратура завершила расследование в отношении женщины, оставила детей одних на 9 дней.