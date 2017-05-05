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Жителька Черкащини намагалась продати новонароджену дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На Черкащині затримано жінку, яка за 30 тис. грн. намагалася продати власну новонароджену дитину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Жителька Черкащини намагалась продати новонароджену дитину

Прокуратурою Черкаської області викрито жительку одного з сіл області, яка намагалась продати власну новонароджену дитину за грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень.

При спробі продажу дитини її затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

На цей час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії щодо встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Вирішується питання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, водій накинувся на поліцейського з ножем на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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